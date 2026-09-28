Евгений Семененко стал первым запасным на этапы Гран-при ISU
Двукратный чемпион России, фигурист Евгений Семененко стал первым запасным для получения этапа серии Гран-при ISU. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Семененко уверенно выиграл мемориал Ондрея Непелы в Братиславе, получив от судей за два проката 292,09 балла.
Фигурное катание. Список запасных на Гран-при ISU:
- Евгений Семененко (Россия) – 292,09.
- Владислав Дикиджи (Россия) – 265,68.
- Пётр Гуменник (Россия) – 236,25.
- Генрих Гартунг (Германия) – 231,39.
- Андреас Нордебек (Швеция) – 230,37.
- Тамир Куперман (Израиль) – 230,17.
- Ким Хен Гем (Южная Корея) – 228,60.
- Арлет Леванди (Эстония) – 228,52.
- Лиам Капейкис (США) – 227,45.
- Лусиус Казанецки (США) – 225,85.
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