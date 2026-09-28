Евгений Семененко стал первым запасным на этапы Гран-при ISU

Двукратный чемпион России, фигурист Евгений Семененко стал первым запасным для получения этапа серии Гран-при ISU. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Семененко уверенно выиграл мемориал Ондрея Непелы в Братиславе, получив от судей за два проката 292,09 балла.

Фигурное катание. Список запасных на Гран-при ISU: