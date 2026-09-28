«Огромное количество препаратов и пара треснутых рёбер». Косторная — о рождении сына

Чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при сезона-2019/2020 фигуристка Алёна Косторная, ныне выступающая в парном катании с Георгием Куницей, поделилась воспоминаниями о беременности и родах в день рождения сына.

«Вот уже пролетел целый год, как мы стали твоими родителями. Мы с твоим папой ждали этого так долго, вместе проходили трудности на этом пути: год, проведённый в стенах отделения вспомогательной репродуктивной терапии, не самая простая беременность, огромное количество препаратов и даже пара треснутых рёбер.

Этот день год назад стал для нас счастливым, хоть всё пошло и не совсем по нашему плану. 28 сентября мы планировали ехать в роддом вечером после всех рабочих дел, но Димон решил, что его мама и так слишком много работает и он не хочет ждать до вечера, поэтому в четыре утра мы мчали в роддом имени Кулакова. Но и этим наши приключения не закончились. Сын решил что за три дня в роддоме мы не отдохнули, поэтому он решил остаться в отделении патологии новорождённых, чтобы через три дня узнать, что у Димки сопли.

А дальше была выписка, где были все наши самые близкие. Так началась новая глава в нашей жизни, а ведь впереди столько нового и интересного», — написала Косторная в социальных сетях.