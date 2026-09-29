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Алиса Лью считает, что достижения женщин в спорте принижаются, а мужчин – раздуваются

Алиса Лью считает, что достижения женщин в спорте принижаются, а мужчин – раздуваются
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Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алиса Лью высказалась о неравенстве мужчин и женщин в спортивной индустрии.

Американка отметила, что после её выступления в Милане-2026 в медиа в большинстве случаев обсуждали не её триумф, а её внешность.

«Я искренне не понимаю, что такого в женском спорте заставляет людей думать, будто мы не атлеты. Я только что отсоревновалась и откаталась так хорошо, как никогда в жизни.

Достижения и успехи женщин никогда не фиксировались в истории с должной точностью. Наши достижения принижаются, в то время как мужские просто невероятно раздуваются. Количество просмотров, трансляции, наша узнаваемость и наше экранное время… всё это намного ниже, чем у мужчин в спорте», – приводит слова Лью UN Women.

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