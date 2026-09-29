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Алиса Лью высказалась на тему объективации женщин в спорте

Алиса Лью высказалась на тему объективации женщин в спорте
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Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алиса Лью высказалась на тему объективации женщин в спорте.

Фигуристка вспомнила случай из своей карьеры, когда телеканал, который много раз снимал её программу и знал её хореографию и движения, выбрал ракурс камеры, который был сфокусирован крупным планом на её паховой зоне, а затем повторил этот кадр в замедленном режиме.

«Я подумала: «Что вообще происходит?»

Тренеры связались с вещателем. Они сказали: «Больше так не делайте. Вы же знаете её программу. Что это было?»

Именно тогда я осознала: нас и снимают по-другому. На женщин просто смотрят иначе», – приводит слова Лью UN Women.

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