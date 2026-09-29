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Алиса Лью — о дружбе в спорте: руководство всегда настраивало женщин друг против друга

Алиса Лью — о дружбе в спорте: руководство всегда настраивало женщин друг против друга
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Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алиса Лью высказалась о дружбе и соперничестве с другими американками, Эмбер Гленн и Изабо Левито.

«Мы очень хорошие друзья. Руководство всегда настраивало женщин друг против друга, и даже СМИ.

Мы действительно очень старались. Всякий раз, когда интервьюеры задавали сомнительные вопросы, мы быстро пресекали их. Нас упомянули в одной статье, но как трио, что было приятно. Они использовали подход, основанный на дружбе, а не на конкуренции.

Занятия спортом могут быть более плодотворными, если вы дружите со своими товарищами по команде и соперниками. По сути, мы товарищи по команде. Мы не всегда соперничаем. Можно болеть за других людей.

Мне нравится соревноваться с друзьями, потому что я могу наблюдать за ними. Я бы плакала, глядя на своих друзей. Для меня гораздо значимее плакать, наблюдая за кем-то другим, или радоваться за кого-то другого.

Нас не следует продавать. Полагаю, это также доказало, что дружба хорошо продаётся. Я бы предпочла, чтобы дружба продавалась», — приводит слова Лью UN Women.

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