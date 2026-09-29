15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Юниорский гран-при. Юноши. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Я больше всего учусь на неудачах». Алиса Лью — об успехе в спорте

«Я больше всего учусь на неудачах». Алиса Лью — об успехе в спорте
Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алиса Лью рассказала, что для неё значит успех в спорте.

«Мне нравится подчёркивать свои чувства, и я делаю это через моду, хореографию и музыку, под которую катаюсь. В фигурном катании я могу делать всё это одновременно. Могу танцевать на льду и выбирать, что надеть. В фигурном катании есть множество маленьких способов самовыражения, и это здорово.

Я совсем не боюсь потерпеть неудачу. У меня действительно хорошая команда и отличные люди вокруг меня. За критикой или советом я обращаюсь к тем, кого знаю. Не обращаюсь к общественности.

В детстве я была перфекционистом, но теперь мне нравится, когда вещи несовершенны. В этом есть что-то прекрасное и человечное. Мне важно проживать жизнь. Было бы неинтересно, если бы всё просто складывалось само собой, без трудностей. Мне кажется, я больше всего учусь на неудачах, поэтому могу по-настоящему наслаждаться успехами», — приводит слова Лью UN Women.

Материалы по теме
Алиса Лью — о дружбе в спорте: руководство всегда настраивало женщин друг против друга