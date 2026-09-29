«Я больше всего учусь на неудачах». Алиса Лью — об успехе в спорте

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алиса Лью рассказала, что для неё значит успех в спорте.

«Мне нравится подчёркивать свои чувства, и я делаю это через моду, хореографию и музыку, под которую катаюсь. В фигурном катании я могу делать всё это одновременно. Могу танцевать на льду и выбирать, что надеть. В фигурном катании есть множество маленьких способов самовыражения, и это здорово.

Я совсем не боюсь потерпеть неудачу. У меня действительно хорошая команда и отличные люди вокруг меня. За критикой или советом я обращаюсь к тем, кого знаю. Не обращаюсь к общественности.

В детстве я была перфекционистом, но теперь мне нравится, когда вещи несовершенны. В этом есть что-то прекрасное и человечное. Мне важно проживать жизнь. Было бы неинтересно, если бы всё просто складывалось само собой, без трудностей. Мне кажется, я больше всего учусь на неудачах, поэтому могу по-настоящему наслаждаться успехами», — приводит слова Лью UN Women.