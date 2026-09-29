Алиса Лью — о телосложении женщин в спорте: нам говорят, что не нужно быть мускулистыми

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алиса Лью рассказала, почему для женщин важен спорт, а также заявила, что представления о телосложении женщин-спортсменок являются устаревшими.

«Спорт дарит невероятную свободу и раскрепощение. Возможность проявить силу воли и потратить энергию — это просто здорово.

Вы можете по-настоящему раскрыть эту сторону своей личности, оставаясь при этом спортсменом. Многие девушки бросают спорт, потому что в спортивной среде недостаточно внимания уделяется позитивному отношению к своему телу. Они считают, что их внешность им не подходит.

Мы спортсмены, но нам говорят, что не нужно быть мускулистыми или накачанными. Нам нужно быть просто стройными. Мы не можем быть суперстройными, если постоянно тренируемся.

В мире столько потенциала. Было бы обидно, если бы чьё-то восприятие собственного тела мешало людям заниматься любимым делом или тем, чем они могли бы заниматься», — приводит слова Лью UN Women.