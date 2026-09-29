15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Лью — о критике в соцсетях: моё отношение к себе гораздо важнее того, что думают другие

Лью — о критике в соцсетях: моё отношение к себе гораздо важнее того, что думают другие
Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алиса Лью рассказала, что большое количество времени, проведённого в социальных сетях, пагубно сказалось на её психологическом состоянии.

«Это пагубно сказывалось на моем психическом состоянии. Словно попала в опасную спираль. Я не ненавидела фигурное катание. Мне была неприятна та токсичная атмосфера, в которой я оказалась.

К 18 годам что-то изменилось. Обрела уверенность в себе. Поняла, что моё собственное отношение к себе гораздо важнее того, что думают обо мне другие. Не хочу знать ни хорошего, ни плохого.

Сделайте небольшую паузу. Почитайте книги, написанные женщинами. Особенно если рядом нет женщин, готовых вас поддержать, обращение к женской литературе — отличный способ обрести внутреннюю гармонию», — приводит слова Лью UN Women.

Материалы по теме
Алиса Лью — о телосложении женщин в спорте: нам говорят, что не нужно быть мускулистыми
Комментарии