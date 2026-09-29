Лью — о критике в соцсетях: моё отношение к себе гораздо важнее того, что думают другие

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алиса Лью рассказала, что большое количество времени, проведённого в социальных сетях, пагубно сказалось на её психологическом состоянии.

«Это пагубно сказывалось на моем психическом состоянии. Словно попала в опасную спираль. Я не ненавидела фигурное катание. Мне была неприятна та токсичная атмосфера, в которой я оказалась.

К 18 годам что-то изменилось. Обрела уверенность в себе. Поняла, что моё собственное отношение к себе гораздо важнее того, что думают обо мне другие. Не хочу знать ни хорошего, ни плохого.

Сделайте небольшую паузу. Почитайте книги, написанные женщинами. Особенно если рядом нет женщин, готовых вас поддержать, обращение к женской литературе — отличный способ обрести внутреннюю гармонию», — приводит слова Лью UN Women.