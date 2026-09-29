Алиса Лью — о феминизме: речь идёт не о принижении мужчин, а о возвышении женщин

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алиса Лью объяснила, что для неё означает феминизм.

«Равные возможности, равные шансы, равные права, равная оплата труда. Речь идёт не о принижении мужчин, а о возвышении женщин.

Некоторые люди воспринимают феминизм как нечто негативное, потому что считают, что он направлен на унижение мужчин. Но на самом деле он направлен на возвышение женщин.

К нам относятся одинаково. Нас воспринимают одинаково. Это звучит как сон, на самом деле. Будучи женщиной — и когда я была девочкой — чувствую, что страдала от последствий женоненавистничества и гендерного неравенства.

В детстве я никогда не воспринимала это так. Просто была в замешательстве. Не понимала, почему так происходит. Я надеюсь вдохновить других девушек оставаться уверенными в себе и понимать, что они могут добиться всего, чего захотят. На самом деле нет никаких ограничений», — приводит слова Лью UN Women.