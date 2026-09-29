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Видео: Александра Трусова исполнила четверной тулуп на тренировке

Видео: Александра Трусова исполнила четверной тулуп на тренировке
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) поделилась видео с тренировки, где исполнила четверной тулуп.

«Люблю, когда неделя завершается на хорошей ноте», — написала Трусова в своём телеграм-канале.

Напомним, фигуристка вернулась к тренировкам в начале 2026 года, продолжив работать под руководством тренера Этери Тутберидзе. В начале сентября спортсменка выступила на международном турнире Kinoshita Group Cup в Токио, Япония, где исполнила четверной лутц, а после «челленджера» заявила, что успела восстановить и четверной тулуп. Всё это — после рождения сына.

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