«Сначала почти не беспокоило, но постепенно боль усиливалась». Горбачёва — о травме колена

Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, Алина Горбачёва рассказала о травме колена, из-за которой не выступала почти год. Весь сезон-2025/2026 девушка проходила лечение и восстанавливалась.

— У вас был очень непростой год. Поначалу врачи не понимали, насколько серьёзной оказалась травма?

— Да. Сначала мне говорили, что ничего серьёзного нет. И с этой травмой можно продолжать кататься. Позже выяснилось, что ситуация гораздо сложнее. Восстановление оказалось долгим и непростым. Сейчас я постепенно возвращаюсь к полноценным тренировкам и набираю форму.

— Как произошла сама травма? Это было следствием накопившейся нагрузки или конкретного падения?

— Я упала на тренировке с кросс-ролла: неудачно подвернула ногу и потянула колено. Сначала оно почти не беспокоило, но постепенно боль усиливалась.

Это произошло примерно за неделю до этапа в Москве, но я продолжила подготовку. После соревнований мы решили сделать МРТ. Исследование не показало ничего серьёзного. Поэтому я продолжила готовиться к следующему этапу, в Омске. После обратного перелёта колено сильно опухло, я не могла до конца разогнуть ногу. Мы решили сделать ещё одно МРТ на более мощном томографе (3 тесла). Обошли огромное количество врачей, ничего конкретного не услышали, — сказала Г