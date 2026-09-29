15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Горбачёва призналась, что ей было очень тяжело психологически после операции

Горбачёва призналась, что ей было очень тяжело психологически после операции
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата России 2025 российская фигуристка Алина Горбачёва призналась, что испытывала психологическое давление после операции на колене.

— Софья Федченко рассказывала, что некоторые врачи даже предполагали, будто вы преувеличиваете боль. Вы действительно с этим столкнулись?
— Да. Мне говорили, что объективных причин для такой боли нет и с коленом всё в порядке. Но Софья Анатольевна мне поверила и организовала видеоконсультацию с одним из ведущих немецких хирургов. Изучив результаты обследований, он объяснил возможную причину боли и предупредил, что, скорее всего, без операции обойтись не удастся. Но для окончательного диагноза требовался очный осмотр.

К счастью, у нас были действующие визы. Поэтому уже через неделю мы смогли вылететь в Германию. Там предварительный диагноз подтвердился, и мне назначили операцию. Я очень благодарна Федерации фигурного катания России и своему тренеру за помощь и поддержку. Лечение требовало серьёзных финансовых затрат, и без их участия я, возможно, не смогла бы получить необходимую медицинскую помощь и вернуться в большой спорт.

— Как вы психологически переживали этот период? Это ведь был самый продолжительный перерыв в вашей карьере.
— Да. Шесть месяцев я вообще не каталась, восемь месяцев не прыгала. Это очень большой перерыв. Когда выпадаешь из тренировочного процесса на два месяца и когда на восемь — совершенно разные ситуации.

Поначалу мне было очень тяжело. После операции были сильные боли, а потом наступил период, когда физически стало легче, но психологически — наоборот. Появилась грусть из-за того, что я не могу заниматься привычным делом.

Мне очень помогла поддержка близких. Я старалась переключаться на другие занятия, а когда наконец смогла понемногу возвращаться к тренировкам, настроение сразу изменилось. Сначала это были простые упражнения для укрепления мышц, затем нагрузка постепенно увеличивалась, — сказала Горбачёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

Материалы по теме