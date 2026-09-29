Горбачёва призналась, что ей было очень тяжело психологически после операции

Бронзовый призёр чемпионата России 2025 российская фигуристка Алина Горбачёва призналась, что испытывала психологическое давление после операции на колене.

— Софья Федченко рассказывала, что некоторые врачи даже предполагали, будто вы преувеличиваете боль. Вы действительно с этим столкнулись?

— Да. Мне говорили, что объективных причин для такой боли нет и с коленом всё в порядке. Но Софья Анатольевна мне поверила и организовала видеоконсультацию с одним из ведущих немецких хирургов. Изучив результаты обследований, он объяснил возможную причину боли и предупредил, что, скорее всего, без операции обойтись не удастся. Но для окончательного диагноза требовался очный осмотр.

К счастью, у нас были действующие визы. Поэтому уже через неделю мы смогли вылететь в Германию. Там предварительный диагноз подтвердился, и мне назначили операцию. Я очень благодарна Федерации фигурного катания России и своему тренеру за помощь и поддержку. Лечение требовало серьёзных финансовых затрат, и без их участия я, возможно, не смогла бы получить необходимую медицинскую помощь и вернуться в большой спорт.

— Как вы психологически переживали этот период? Это ведь был самый продолжительный перерыв в вашей карьере.

— Да. Шесть месяцев я вообще не каталась, восемь месяцев не прыгала. Это очень большой перерыв. Когда выпадаешь из тренировочного процесса на два месяца и когда на восемь — совершенно разные ситуации.

Поначалу мне было очень тяжело. После операции были сильные боли, а потом наступил период, когда физически стало легче, но психологически — наоборот. Появилась грусть из-за того, что я не могу заниматься привычным делом.

Мне очень помогла поддержка близких. Я старалась переключаться на другие занятия, а когда наконец смогла понемногу возвращаться к тренировкам, настроение сразу изменилось. Сначала это были простые упражнения для укрепления мышц, затем нагрузка постепенно увеличивалась, — сказала Горбачёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.