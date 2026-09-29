«Изменились ощущения собственного тела». Горбачёва — о восстановлении прыжков после травмы

Серебряный призёр финала Кубка России российская одиночница Алина Горбачёва поделилась, с какими трудностями столкнулась при восстановлении прыжков после травмы колена.

— Сейчас травма уже не беспокоит?

— Почти не беспокоит, но определённые медицинские ограничения пока сохраняются. Мы строго следуем протоколу восстановления и рекомендациям врачей. После такой травмы мне кажется неправильным форсировать события.

— Почему возвращение прыжков оказалось настолько сложным? Возник психологический барьер?

— Нет, страха как такового не было. Но за это время я выросла на четыре сантиметра, изменился вес. Когда я только начала восстанавливать прыжки, он был заметно выше моего привычного рабочего веса. Поэтому изменились ощущения собственного тела, пришлось немного корректировать технику и фактически заново к ней привыкать. Сейчас я постепенно возвращаюсь к оптимальной форме, поэтому прыгать становится значительно легче, — сказала Горбачёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.