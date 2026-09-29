Горбачёва назвала возвращение на зарубежные старты стимулом к восстановлению после травмы

Победитель первенства России среди юниоров выступающая в одиночном катании российская фигуристка Алина Горбачёва назвала возвращение российских спортсменов на международные соревнования стимулом к восстановлению после травмы.

— Вы признавались, что в какой-то момент даже думали закончить с фигурным катанием и сосредоточиться на учёбе. Почему в итоге решили продолжить?

— Огромную роль сыграла Софья Анатольевна. В самые сложные периоды она много со мной разговаривала и поддерживала меня. Когда проходили эмоции, я понимала, что ситуация всё-таки не настолько безнадёжная, какой кажется в тяжёлый момент. И главное — я понимала, что действительно люблю фигурное катание и пока не представляю без него свою жизнь.

Дополнительной мотивацией стала перспектива возвращения на международные соревнования и получения нейтрального статуса. Всё это давало стимул продолжать восстановление, — сказала Горбачёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.