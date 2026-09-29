«У нас был полувыходной, мы всей командой плавали на яхте». Горбачёва — о допуске россиян

Бронзовый призёр чемпионата России — 2025, серебряный призёр финала Кубка России фигуристка Алина Горбачёва рассказала, при каких обстоятельствах узнала новость о допуске российских фигуристов до международных стартов.

— Где вы были, когда узнали о допуске российских фигуристов?

— В Турции. У нас был полувыходной, мы всей командой плавали на яхте, и там тренеры показали мне эту новость.

— Что тогда почувствовали?

— Очень обрадовалась. Я действительно соскучилась по международным соревнованиям. Мне нравится выступать в других странах, ощущать другую атмосферу, поэтому эта новость стала для меня дополнительной мотивацией.

— Изменился ли после этого ваш подход к тренировкам?

— Нет. Но меня это очень воодушевило. В тот момент тренировочный процесс полностью определялся планом реабилитации. Какие бы соревнования ни были впереди, нельзя нарушать рекомендации врачей и пытаться ускорить восстановление, — сказала Горбачёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.