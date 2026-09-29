«Двигаюсь дальше». Алиев рассказал, что продолжает тренировки и не готов завершать карьеру

Чемпион Европы и России по фигурному катанию Дмитрий Алиев, дебютировавший в качестве тренера на первом юниорском этапе российской серии Гран-при, рассказал, что продолжает собственные тренировки и пока не готов к завершению спортивной карьеры.

«За бортиком, конечно, другие ощущения. Волнение совершенно нового формата, и это здорово. Мне казалось, что я уже все страхи преодолел в своей жизни, а тут новые ощущения. Сейчас у меня есть своя группа детей в академии Рукавицына и Соколовской, где я старший тренер. Параллельно я приезжаю в академию тренироваться сам — держу физическую форму. И большое всем спасибо за то, что так поддерживали в ситуации, в которой мне пришлось оказаться. Я был очень хорошо готов к прошлому сезону, но случилось то, что случилось. Но это не значит, что я остановился, сдался. Я двигаюсь дальше и к окончанию карьеры пока не готов.

Мое пребывание на юниорском Гран-при в виде тренера — это в большей степени поддержка: человеческая, спортивная, где-то тренерская. С этой деятельностью я уже сталкивался — в последнее время помогал ребятам готовиться, был внутри группы. Мне было тоже интересно вложиться в них, Максиму Бадави я поставил короткую программу. Поэтому и появилось спонтанное желание приехать с ними в Москву, поддержать ребят. Мне кажется, что, когда им помогает человек, который и сам ещё спортсмен, это хорошая ментальная связующая — им чуть-чуть поспокойнее и они могут опереться на меня по-свойски, так скажем. Евгений Владимирович — старший, главный, он непререкаемый авторитет для всей команды спортсменов и тренеров. И я ему благодарен за новый для меня опыт, за возможность расти рядом с ним и стоять плечом к плечу», — приводит слова Алиева ТАСС.