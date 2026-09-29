15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Мне понравился его подход». Алина Горбачёва — о работе с Николаем Морозовым

«Мне понравился его подход». Алина Горбачёва — о работе с Николаем Морозовым
Комментарии

Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, Алина Горбачёва поделилась впечатлениями о работе с тренером и хореографом Николаем Морозовым.

— В социальных сетях вы выкладывали ролик с тренировки с Николаем Морозовым. Как возникло это сотрудничество?
— Эти сборы предложила и организовала Софья Анатольевна, за что я ей очень благодарна. Мы две недели провели на кемпе в Турции, много работали над скольжением, пробовали с Николаем разные хореографические решения.

Мне понравился его подход. Он иначе объясняет некоторые вещи и в том числе учит получать удовольствие от самого катания — не просто технически выполнять элементы, а чувствовать себя уверенно на льду и наслаждаться тем, что делаешь, — сказала Горбачёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

Материалы по теме
Восемь месяцев без прыжков и долгожданное возвращение. Интервью с Алиной Горбачёвой
Эксклюзив
Восемь месяцев без прыжков и долгожданное возвращение. Интервью с Алиной Горбачёвой