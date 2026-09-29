Горбачёва призналась, что после завершения карьеры могла бы стать тренером

Серебряный призёр финала Кубка России российская одиночница Алина Горбачёва призналась, что после завершения спортивной карьеры могла бы остаться в фигурном катании в качестве тренера или постановщика.

— Кто сейчас входит в вашу тренерскую команду?

— Мой основной тренер — Софья Анатольевна. С Владой Николаевной мы тоже продолжаем работать, хотя сейчас немного меньше. Летом я также была на кемпе у Сергея Розанова. В тот момент я ещё не прыгала, поэтому мы в основном занимались скольжением.

— Вы успели попробовать себя и в роли тренера — проводили онлайн-занятия. Какие впечатления остались от этого опыта?

— Мне было интересно, но я поняла, что сейчас гораздо больше хочу сама кататься и развиваться как спортсменка. Возможно, со временем мне станет интересно тренировать других.

— То есть после завершения карьеры вы могли бы остаться в фигурном катании уже в другом качестве?

— Да, вполне. Возможно, как тренер или постановщик, — сказала Горбачёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.