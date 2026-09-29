15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Горбачёва призналась, что после завершения карьеры могла бы стать тренером

Горбачёва призналась, что после завершения карьеры могла бы стать тренером
Комментарии

Серебряный призёр финала Кубка России российская одиночница Алина Горбачёва призналась, что после завершения спортивной карьеры могла бы остаться в фигурном катании в качестве тренера или постановщика.

— Кто сейчас входит в вашу тренерскую команду?
— Мой основной тренер — Софья Анатольевна. С Владой Николаевной мы тоже продолжаем работать, хотя сейчас немного меньше. Летом я также была на кемпе у Сергея Розанова. В тот момент я ещё не прыгала, поэтому мы в основном занимались скольжением.

— Вы успели попробовать себя и в роли тренера — проводили онлайн-занятия. Какие впечатления остались от этого опыта?
— Мне было интересно, но я поняла, что сейчас гораздо больше хочу сама кататься и развиваться как спортсменка. Возможно, со временем мне станет интересно тренировать других.

— То есть после завершения карьеры вы могли бы остаться в фигурном катании уже в другом качестве?
— Да, вполне. Возможно, как тренер или постановщик, — сказала Горбачёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

Материалы по теме
Восемь месяцев без прыжков и долгожданное возвращение. Интервью с Алиной Горбачёвой
Эксклюзив
Восемь месяцев без прыжков и долгожданное возвращение. Интервью с Алиной Горбачёвой