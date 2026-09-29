Горбачёва объяснила, почему оставила прошлогодние программы на новый сезон

Бронзовый призёр чемпионата России — 2025, серебряный призёр финала Кубка России фигуристка Алина Горбачёва объяснила, почему оставила прошлогодние программы на текущий сезон-2026/2027.

— Насколько активно вы сами участвуете в создании своих программ? Была ли постановка, идея которой полностью принадлежала вам?

— Наверное, самый яркий пример — «Круэлла», которую я катала ещё в юниорах. Это действительно была моя идея, о такой программе я тогда очень мечтала. Мы вместе с тренером выбирали костюм, обсуждали образ. Для меня вообще важно чувствовать себя органично в программе.

У нас нет такого, что тренер просто выбирает музыку и говорит: «Ты будешь катать это». Мы стараемся найти вариант, который нравится нам обеим, который я понимаю — и эмоционально, и с точки зрения того, как его можно показать на льду.

Это важно ещё и потому, что программу ты исполняешь не один раз. Ты работаешь над ней каждый день в течение целого сезона, сотни раз слушаешь одну и ту же музыку. Поэтому композиция должна действительно тебе нравиться.

— В этом сезоне вы решили сохранить прошлогодние программы. Почему?

— Прежде всего потому, что времени на полноценную подготовку было немного. Накат новой программы требует очень много сил, а моей главной задачей оставалось восстановление физической формы, прыжков и связок.

Кроме того, в прошлом сезоне я успела выступить с этими программами всего дважды. Мне кажется, я ещё не успела полностью их раскрыть. Поэтому мы решили не менять программы, а дать мне возможность показать эти программы так, как изначально задумывали, — сказала Горбачёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.