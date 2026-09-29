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«Очень хочется в ближайшее время начать восстанавливать». Горбачёва — о четверном сальхове

«Очень хочется в ближайшее время начать восстанавливать». Горбачёва — о четверном сальхове
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Бронзовый призёр чемпионата России — 2025, серебряный призёр финала Кубка России фигуристка Алина Горбачёва поделилась, что в ближайшее время планирует начать восстановление четверного сальхова.

— Какую главную цель вы ставите перед собой на этот сезон?
— Вернуть физическую форму, которая была у меня до травмы. Восстановить четверной прыжок и прийти к тому состоянию, когда смогу чисто исполнять с ним программы.

— К элементам «ультра-си» уже возвращались?
— Пока нет. Но мне очень хочется в ближайшее время начать восстанавливать четверной сальхов. Думаю, мы постепенно будем подводить организм к такой нагрузке, — сказала Горбачёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

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