«Мне важнее оставаться собой — показывать свои образы, хореографию». Горбачёва — о кумирах

Серебряный призёр финала Кубка России российская одиночница Алина Горбачёва рассказала, что у неё нет кумира в фигурном катании, так как каждый спортсмен по-своему уникален.

— Насколько сильным было волнение перед прокатами после столь долгого перерыва?

— Очень сильным. Я переживала из-за того, как всё пройдёт после такого перерыва. Мне вообще сложнее выходить на публику, когда я понимаю, что нахожусь не в оптимальной форме.

Но эти прокаты помогли мне убедиться в важной вещи: характер никуда не исчез. Даже после такого перерыва я по-прежнему способна собраться в сложный момент.

— Есть ли в фигурном катании спортсмены, на которых вы равняетесь, или для вас важнее искать собственный стиль?

— Мне важнее оставаться собой — показывать собственные образы и хореографию. Мне кажется, каждая фигуристка по-своему уникальна. У всех разные сильные стороны и таланты, поэтому важнее не пытаться кого-то копировать, а развивать именно то, что отличает тебя от остальных. Тогда каждый спортсмен может показать на льду что-то действительно своё, — сказала Горбачёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.