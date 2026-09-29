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Аделия Петросян с задержкой в четыре часа вылетела в Батуми для участия в Trialety Trophy

Аделия Петросян с задержкой в четыре часа вылетела в Батуми для участия в Trialety Trophy
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Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян вместе со своим тренером Инной Гончаренко вылетели в Батуми, Грузия, для участия в турнире серии «Челленджер» Trialety Trophy. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Изначально спортсменка должна была вылететь из московского аэропорта Внуково в 11:35 мск, но фактически самолёт взлетел только в 15:56.

Напомним, турнир в Грузии станет для Петросян первым в сезоне. Летом она покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Новым наставником фигуристки стала Инна Гончаренко. В сезоне-2025/2026 Аделия стала единственной представительницей России в женском одиночном катании на Олимпиаде-2026 в Милане. Петросян заняла итоговое шестое место.

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