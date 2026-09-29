Trialeti Trophy — 2026 в Батуми: даты проведения, расписание «челленджера»
1 октября, в Батуми, Грузия, стартует турнир серии «Челленджер» Trialeti Trophy. В соревнованиях примут участие российские фигуристы, которые выступят в нейтральном статусе во всех видах.
Соревнования пройдут с 1 по 3 октября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием Trialeti Trophy в Батуми.
Фигурное катание. Расписание «челленджера» Trialeti Trophy
1 октября, четверг
13:45 – женщины, короткая программа;
16:45 – танцы на льду, ритм-танец;
19:50 – мужчины, короткая программа.
2 октября, пятница
14:00 – пары, короткая программа;
15:15 – танцы на льду, ритм-танец;
19:40 – мужчины, произвольная программа.
3 октября, суббота
14:00 – пары, произвольная программа;
16:30 – женщины, произвольная программа.
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