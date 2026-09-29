«Судили меня действительно строго». Гуменник — об оценках на Олимпиаде в Милане

Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник высказался об оценках на Олимпийских играх 2026 года в Милане. Спортсмен стал единственным представителем России в мужском одиночном катании и занял шестое место.

«Несмотря на то, что я занял не самое высокое место на Играх, результат меня не расстроил, потому что точно знаю: я сделал всё от меня зависящее в тот момент. Да, судили меня действительно строго, но я к этому отношусь скорее положительно. На мой взгляд, судьи справедливо обратили внимание на мои недочёты, теперь я могу усерднее работать в этом направлении. В спорте так бывает, и к этому я стараюсь относиться как к точке роста.

За год до Олимпиады, к примеру, на чемпионате России я занял четвёртое место, хотя усиленно готовился к турниру. Но так случилось, что в произвольной программе упал на первом же прыжке, и это определило итоговый результат. Конечно, поначалу было сложно принять это поражение. Я думал: «Ну как же так? Я ведь так старался! Старался даже больше обычного, а результат получил намного хуже». Но через несколько дней, когда эмоции чуть‑чуть поутихли, я смог проанализировать произошедшее и понял, что результат стараний может приходить не сразу. Более того, в моменте даже может стать чуть хуже. Но надо продолжать, и победа не заставит себя долго ждать», – приводит слова Гуменника «Русский пионер».