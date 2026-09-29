Trialeti Trophy — 2026 в Батуми: кто из российских фигуристов выступит на «челленджере»
1 октября, в Батуми, Грузия, стартует турнир серии «Челленджер» Trialeti Trophy. В соревнованиях примут участие российские фигуристы, которые выступят в нейтральном статусе во всех видах.
Соревнования пройдут с 1 по 3 октября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом сборной России на «челленджере» в Грузии.
Состав сборной России на турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy
Женщины: Аделия Петросян, Анна Фролова.
Мужчины: Николай Угожаев, Матвей Ветлугин.
Танцы на льду: Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Елизавета Шичина/Павел Дрозд, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов.
Парное катание: Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.
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