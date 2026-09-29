Trialeti Trophy — 2026 в Батуми: кто из российских фигуристов выступит на «челленджере»

1 октября, в Батуми, Грузия, стартует турнир серии «Челленджер» Trialeti Trophy. В соревнованиях примут участие российские фигуристы, которые выступят в нейтральном статусе во всех видах.

Соревнования пройдут с 1 по 3 октября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом сборной России на «челленджере» в Грузии.

Состав сборной России на турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy

Женщины: Аделия Петросян, Анна Фролова.

Мужчины: Николай Угожаев, Матвей Ветлугин.

Танцы на льду: Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Елизавета Шичина/Павел Дрозд, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов.

Парное катание: Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.