«В правила никто особо не вникал». Трусова нервничает из-за отбора на этапы ГП ISU

Серебряный призёр Олимпиады российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) поделилась эмоциями перед поездкой на турнир серии «Челленджер» «Мемориал Дениса Тена», который пройдёт в Алма-Ате, Казахстан, с 7 по 10 октября.

«Во-первых, за последнее время это самое раннее волнение, которое у меня может быть. Я вообще стала его чувствовать ещё на контрольных прокатах, почти сразу после Японии. Сразу скажу почему: до этого в правила попадания в запасные [на этапы Гран-при ISU] никто особо не вникал, хотя я сразу говорила, что возможно отобраться. Мне все сказали: «Да нет, там всё поменяли». В итоге поменяли, да. Смысл стал в том, что нужно быть первым [на «челленджере»]. И если бы я это знала, то начала бы заранее кататься на «челленджерах». Да и вообще мы выбирали бы, где вероятнее всего стать первой.

В итоге, тот факт, что нужно стать первой, чтобы попасть в запасные, меня сильно нервирует. Я вообще не люблю такое ограничение, что только первое место.

Да и дело не только в этом. Когда ты два раза откатался неплохо, плохо [кататься] вообще не хочется. А мы после контрольных прокатов все дружно заболели и в общем сейчас какая-то «минус» форма. Не знаю, что из этого выйдет, честно. Причём я вроде бы всё могу, по крайней мере сегодня по отдельности всё было неплохо, но в прокате что-то совсем не пошло.

Я же ещё ответственный человек, решила, что мне мало только завтра прокатать произвольную. Решила, что сегодня тоже нужно откатать. И вот как-то уверенность только уменьшилась. По моему плану должна была увеличиться после двух прокатов. Такие дела», – сказала Игнатова в видео в своём телеграм-канале.