«В век искусственного интеллекта человеку нужен человек». Гуменник — о поиске мотивации

Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник ответил на вопрос, где находить мотивацию для продолжения карьеры.

«Не исключаю, что после достижения заветной цели намного сложнее найти силы, чтобы двигаться дальше. Пока я не могу об этом говорить с уверенностью, потому что у меня ещё не было самых высоких титулов, например, победы на Олимпиаде или чемпионатах мира. Сейчас я ещё на том этапе своей карьеры, когда даже после призовых позиций на Гран‑при России утром я просто просыпаюсь и продолжаю работать. То есть нет такого, что я расслабляюсь, потому что уже всё позади.

Хотя, наверное, можно вообразить, что если бы я выиграл Олимпиаду, тогда, возможно, мне было бы сложно найти для себя новую цель и продолжать к ней двигаться. Но олимпийские чемпионы ведь как‑то справляются с этим! Юдзуру Ханю как‑то смог после победы не остановиться и продолжить карьеру. То есть, если когда‑то у меня возникнут такого рода сложности, всегда есть примеры великих фигуристов, которые вдохновляют и на которые можно опереться.

Кроме того, болельщики тоже мощная точка опоры и ориентир для атлета. В спорте после череды побед может прийти череда неудач, особенно ценно, когда зрители не перестают поддерживать даже после поражения. Я очень благодарен своим болельщикам из России, Японии и Китая: даже в годы, когда российской сборной было запрещено выступать на международных соревнованиях, они продолжали меня поддерживать. Это правда помогает не терять мотивацию и даже после неудач продолжать работу.

Ведь несмотря на то, что мы живём в век искусственного интеллекта, всё‑таки человеку нужен человек. Я бы даже сказал, что именно сейчас, в условиях глобальной цифровизации, человеческий фактор приобретает ещё большую ценность», – приводит слова Гуменника «Русский пионер».