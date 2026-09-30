«Для меня вращения буквально неприятны». Гуменник рассказал о своих личных победах

Участник Олимпийских игр 2026 года российский фигурист Пётр Гуменник порассуждал, что, помимо общепринятого успеха, может являться победой в спорте.

«Я с четырёх лет в фигурном катании и точно знаю, что победы, конечно, важны, но и процесс имеет значение. В идеале — чтобы всё сошлось в одной точке, потому что одно без другого теряет ценность. Благо, победа не одна: у каждого спортсмена, помимо успеха в общепринятом смысле слова, может быть своя личная победа, о которой зрители даже не догадываются.

Не всегда речь идёт о первом месте на Олимпиаде, иногда это могут быть свои небольшие цели, которых в течение карьеры атлет добивается. У меня такие победы тоже есть. Например, я не очень люблю вращаться, для меня вращения буквально неприятны. Возможно, потому, что я высокий, при выполнении этих элементов начинаю плохо себя чувствовать. Но когда я себя перебарываю на тренировках и потом вижу результат на соревнованиях, радуюсь этой личной победе почти в такой же степени, как высоким баллам. Бывают разные поражения и разные победы: какие‑то поражения даже на физическом уровне даются сложнее, чем победы.

Тут главное — не сдаваться и после каждого значительного соревнования пересматривать результаты, вне зависимости от того, достиг ты поставленной цели или нет. Важно увидеть, к чему теперь стоит стремиться, снова пытаться: жизнь‑то продолжается», — приводит слова Гуменника «Русский пионер».