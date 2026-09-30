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«Наши ребята действительно в стрессе». Козловский — о проблемах с попаданием на Гран-при

«Наши ребята действительно в стрессе». Козловский — о проблемах с попаданием на Гран-при
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Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, высказался о давлении на российских фигуристов из-за сложной системы попадания на этапы Гран-при ISU через «челленджеры».

«Хотел добавить, что очень многое стоит для наших ребят на кону. Вот, например, когда мы ездили сейчас на свой первый международный турнир в Японию на Kinoshita Cup, мы прекрасно понимали, что фактически сейчас в парах и в одиночном разряде идёт борьба за потенциальную квоту на этап Гран-при. Сравнивать турнир категории B и Гран-при не с финансовой и не со статусной точки зрения просто невозможно, и наши ребята действительно сейчас находятся в стрессе», – сказал Козловский в эфире Okko Sport.

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