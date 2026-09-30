Аделия Петросян с падением исполнила прокат КП на тренировке перед турниром в Грузии

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян на тренировке перед турниром Trialeti Trophy в Батуми, Грузия, допустила падение с тройного флипа в прокате короткой программы. Об этом сообщил журналист Владислав Жуков в своём телеграм-канале «Лапидарность» с места событий. Остальные два прыжковых элемента – двойной аксель и тройной лутц – были исполнены чисто. Флип в прокате фигуристки должен был идти в каскаде.

Вне прогона программы тройной флип у Петросян получился – она делала его сольным, а также в секвенции с двойными акселями и тройным тулупом. Помимо этого, фигуристка отрабатывала тройной риттбергер.

Короткие программы женщин пройдут на турнире в четверг, 1 октября.