15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Триалети Трофи. Мужчины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Аделия Петросян с падением исполнила прокат КП на тренировке перед турниром в Грузии

Аделия Петросян с падением исполнила прокат КП на тренировке перед турниром в Грузии
Комментарии

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян на тренировке перед турниром Trialeti Trophy в Батуми, Грузия, допустила падение с тройного флипа в прокате короткой программы. Об этом сообщил журналист Владислав Жуков в своём телеграм-канале «Лапидарность» с места событий. Остальные два прыжковых элемента – двойной аксель и тройной лутц – были исполнены чисто. Флип в прокате фигуристки должен был идти в каскаде.

Вне прогона программы тройной флип у Петросян получился – она делала его сольным, а также в секвенции с двойными акселями и тройным тулупом. Помимо этого, фигуристка отрабатывала тройной риттбергер.

Короткие программы женщин пройдут на турнире в четверг, 1 октября.

Материалы по теме
Год назад Петросян и Гуменник отобрались на Олимпиаду. Как изменились Аделя и Петя?
Год назад Петросян и Гуменник отобрались на Олимпиаду. Как изменились Аделя и Петя?