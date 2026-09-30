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Trialeti Trophy 2026 в Батуми: состав участников «челленджера»

Trialeti Trophy — 2026, Батуми: состав участников «челленджера» в Грузии
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В четверг, 1 октября, в Батуми, Грузия, стартует международный турнир категории «челленджер» Trialeti Trophy с участием российских фигуристов. Спортсмены из России выступят во всех четырёх видах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом представителей России на турнире, а также их основными соперниками.

Фигурное катание. Турнир Trialeti Trophy — 2026, Батуми. Состав участников (частично):

Мужчины: Матвей Ветлугин, Николай Угожаев (оба — Россия), Михаил Селевко (Эстония), Ника Эгадзе (Грузия), Кирилл Марсак (Украина).
Женщины: Анна Фролова, Аделия Петросян (обе — Россия), Нина Петрыкина (Эстония), Анастасия Губанова (Грузия).
Спортивные пары: Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (все — Россия), Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия).
Танцы на льду: Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Елизавета Шичина/Павел Дрозд, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов (все — Россия), Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия).

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