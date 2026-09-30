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Петросян заявила, что начала сотрудничество с Гончаренко на постоянной основе

Петросян заявила, что начала сотрудничество с Гончаренко на постоянной основе
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Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян заявила, что сотрудничает с новым тренером Инной Гончаренко на постоянной основе.

«Можно ли назвать сотрудничество с Инной Гончаренко уже постоянным? Сотрудничество постоянное. Мы уже катаемся не в Новогорске», – приводит слова Петросян ТАСС.

Напомним, летом 2026 года Аделия Петросян покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Позднее фигуристка начала тренировки под руководством Инны Гончаренко, однако решение о долгосрочности их сотрудничества должно было быть принято после контрольных прокатов, которые прошли 19 и 20 сентября.

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