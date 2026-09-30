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Стали известны стартовые номера Петросян и Фроловой в КП на Trialeti Trophy в Батуми

Стали известны стартовые номера Петросян и Фроловой в КП на Trialeti Trophy в Батуми
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В Батуми, Грузия, состоялась жеребьёвка перед началом турнира Trialeti Trophy по фигурному катанию для определения порядка выхода спортсменок на лёд в короткой программе в женском одиночном катании. В соревновании примут участие две россиянки – Аделия Петросян и Анна Фролова.

По итогам жеребьёвки Петросян достался седьмой стартовый номер, Фроловой – 11-й. Короткие программы женщин пройдут в четверг, 1 октября. Их начало запанировано на 13:45 мск.

Для Петросян этот «челленджер» будет первым в сезоне, а также дебютным соревнованием с новым тренером Инной Гончаренко. Фролова в начале сентября выступила на турнире в Японии, где стала бронзовым призёром.

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