«Пока об этом рано говорить». Аделия Петросян — о планах вернуть элементы ультра-си

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян перед стартом турнира Trialeti Trophy в Батуми рассказала о впечатлениях от пребывания в Грузии, а также ответила, рассчитывает ли вернуть в свой арсенал элементы ультра-си. В июле фигуристка ушла из группы Этери Тутберидзе, позднее начав сотрудничество с Инной Гончаренко.

«Долетели хорошо, адаптироваться тут не к чему, тут такое же время. Тут влажный воздух, мне это нравится, немного Таиланд напоминает. Говорили, что на льду будет прохладно, но даже как-то жарко после тренировки. Всё, в принципе, хорошо. В Грузии я первый раз, мы уже вчера небольшую прогулку по набережной совершили, немного прикоснулись к морю. Конечно, хочется некоторые достопримечательности посмотреть, погулять по центру. Надеюсь, дождей не так много будет.

Задумываюсь ли про ультра-си? Задумываюсь, но пока об этом рано говорить. Если всё хорошо пойдёт, то, надеюсь, в этом сезоне получится», – приводит слова Петросян ТАСС.