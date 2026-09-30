«В окошко видишь море и думаешь: всё прекрасно». Фролова — о впечатлении от Батуми

Российская фигуристка Анна Фролова перед стартом турнира Trialeti Trophy в Батуми рассказала о перелёте в Грузию и впечатлениях от страны.

«Долетели хорошо. Те, кто летели из Питера, попали в пустой самолёт, было человек 15 от силы. У нас private jet. Комфортный полёт. Тренировка сегодня на 7 из 10, состояние немного расшатанное. Сегодня немного полетала, одна попытка могла быть хорошей, другая – в космос. Но нормально, я не супер выспалась, в целом всё очень даже неплохо.

Есть ли желание что-то попробовать из еды? Мне кажется, всё, что можно попробовать в Грузии, я уже попробовала. Поэтому желание только всё это повторить. Обязательно куда-то схожу, но мы живём на набережной. Это незабываемые ощущения, когда ты утром проснулся, не выспался, но в окошко видишь море и думаешь: всё прекрасно. Когда живёшь на берегу, всё остальное становится не проблемой», – приводит слова Фроловой ТАСС.

Короткие программы женщин пройдут в четверг, 1 октября. Фролова выступит под 11-м стартовым номером.