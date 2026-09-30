Определились стартовые номера россиян в ритм-танце на турнире Trialeti Trophy в Батуми

В Батуми, Грузия, состоялась жеребьёвка перед началом турнира Trialeti Trophy по фигурному катанию для определения порядка выхода спортсменов на лёд в ритмическом танце. В соревновании примут участие три российских танцевальных дуэта — Елизавета Шичина/Павел Дрозд, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов.

Рыбакова/Махноносов выступят под третьим стартовым номером, Пасечник/Чиризано — под шестым, Шичина/Дрозд — под 17-м. Одни из главных конкурентов россиян, представители Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин, вытянули 18-й номер.

Ритм-танец пройдёт на турнире в четверг, 1 октября. Его начало запланировано на 16:45 мск. Все российские фигуристы выступают на международной арене в нейтральном статусе.