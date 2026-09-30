Трусова прокомментировала свои слова о волнении перед мемориалом Дениса Тена

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) прокомментировала ранее сказанные слова о волнении перед мемориалом Дениса Тена. Днём ранее фигуристка заявила, что испытывает перед турниром особое беспокойство из-за потенциального отбора в лист запасных для участия в этапах Гран-при ISU.

«Всем привет, спасибо за поддержку. Вчера я что-то подумала, что не буду так зацикливаться. В интервью говорила, что не буду зацикливаться, но сама делаю это. В целом – посмотрела на своего сына, он у меня прекрасный, прекрасный муж, всё хорошо. И в целом всё получается. Главное не загоняться. Так что с новыми силами еду на тренировку и готовлюсь к Казахстану», – сказала Трусова в видео, опубликованном в её телеграм-канале.

Мемориал Тена пройдёт в Казахстане с 7 по 10 октября.