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Угожаев с тремя четверными откатал ПП на тренировке в Батуми, Ветлугин не делал прыжки

Угожаев с тремя четверными откатал ПП на тренировке в Батуми, Ветлугин не делал прыжки
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Российский фигурист Николай Угожаев исполнил три четверных прыжка (тулуп, флип и лутц в каскаде с тройным тулупом) в прогоне произвольной программы на тренировке перед турниром Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич с места событий. Также фигурист сделал «бабочку» на тройном акселе, успешно исполнил ещё один тройной аксель и добавил к нему тройной сальхов.

Ещё один россиянин, Матвей Ветлугин, не делал прыжков в прогоне произвольной программы, лишь обозначив элементы.

Короткая программа мужчин на турнире в Грузии пройдёт в четверг, 1 октября, начало запланировано на 19:50 мск.

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