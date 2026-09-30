Ветлугин раскрыл, когда узнал о замене на турнир в Грузию

Российский фигурист Матвей Ветлугин рассказал, когда узнал, что заменит Андрея Мозалёва на турнире серии «Челленджер» в Грузии.

«Лёгкая усталость есть, но мы работали над тем, чтобы в короткие сроки восстановиться, на такие турниры поездка чуть больше времени занимает. Нужно делать скидку на то, что в тот же день вернуться не представляется возможным. Что возможно было сделать за это время, мы осуществили.

Мы приехали, понимали, что это возможно, лично у меня сразу понимания не было. Узнали мы достаточно заранее, чтобы успеть подготовиться.

Выступления с разными старыми программами? Всё уже в памяти зафиксировано, вспоминать не приходится, просто нужно слегка перестроиться. Насколько это будет сложным — посмотрим по ходу сезона.

Атмосфера — здорово, общаемся, обрастаем новыми знакомствами. Там были определённые ребята, здесь часть те же, часть новые. Это здорово. Элемент новизны, но при этом ощущение дружелюбной атмосферы.

Цели на этот турнир — хорошо продемонстрировать, сохранить уровень, показанный ранее», — передаёт слова Ветлугина корреспондент «Чемпионат» Анастасия Рацкевич.