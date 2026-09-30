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«Тоннами буду в себя запихивать». Угожаев — о хачапури и хинкали после ПП в Батуми

«Тоннами буду в себя запихивать». Угожаев — о хачапури и хинкали после ПП в Батуми
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Российский фигурист Николай Угожаев после прогона произвольной программы рассказал об атмосфере на турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Батуми, Грузия.

«Дела хорошо, ко льду уже привык. Чуть попрохладнее, чем обычно, но под конец уже очень жарко, поэтому всё так, как обычно. Качество льда хорошее. Еда просто бомбическая, можно за недельку пару килограммчиков набрать. Обычный боевой настрой, ничего не меняется.

Пока ещё в местную кухню не углублялся, но после произвольной программы хинкали и хачапури просто тоннами буду в себя запихивать.

Атмосфера чуть‑чуть всё‑таки по‑другому, чем у нас. Но в целом похожи на наши соревнования. Тоже организация на высоком уровне, но все таблички на английском, а не на русском языке. И всё на английском происходит, и судьи другие. А так, те же самые соревнования.

О целях лучше не буду говорить, но, конечно, ставлю. Они обычные, ничем не отличаются от российских турниров. Настрой не меняется, — передаёт слова Угожаева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

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