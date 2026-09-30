Определились стартовые номера Угожаева и Ветлугина на «челленджере» в Батуми

В Батуми, Грузия, состоялась жеребьёвка перед началом турнира Trialeti Trophy по фигурному катанию для определения порядка выхода спортсменов на лёд в короткой программе в мужском одиночном катании. В соревновании примут участие два россиянина – Матвей Ветлугин и Николай Угожаев.

Угожаев выступит под вторым стартовым номером, Ветлугин – под третьим. Матвей ранее заменил на соревновании Андрея Мозалёва.

Короткие программы мужчин пройдут в четверг, 1 октября. Их начало запланировано на 19:50 мск.

Для Угожаева этот турнир будет дебютным на международной арене в этом сезоне. Ветлугин ранее выступил на «челленджере» в Италии, где занял второе место.