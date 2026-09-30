Мишина/Галлямов чисто откатали короткую программу на тренировке перед турниром в Грузии

Чемпионы мира и Европы, обладатели двух бронзовых медалей Олимпийских игр в Пекине российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, чисто откатали короткую программу на тренировке перед турниром Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. Об этом с места событий передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Также чисто короткую программу откатали Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков выполнили прокат с помаркой – партнёрша коснулась рукой льда при приземлении с выброса.

Пары представят короткие программы на соревновании в пятницу, 2 октября. Начало выступлений запланировано на 14:00 мск.