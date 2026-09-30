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Чикмарёва высказалась о поддержке сестры на турнире в Грузии

Чикмарёва высказалась о поддержке сестры на турнире в Грузии
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Российские фигуристы Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков, выступающие в парном катании, рассказали о впечатлениях от пребывания в Грузии, где 1 октября стартует турнир Trialeti Trophy.

Чикмарёва: Думала, что на катке холодно, оказывается, что нет. Даже для меня — сильной мерзлячки.

Янченков: Утром пришли, вышли на каток — было прохладнее. Вечером потеплее.

Чикмарёва: Как нам в Грузии — пока не поняли, дождик, какая‑то смесь Турции и Сочи, я не знаю.

Янченков: Мы в Грузии впервые. Мне нравится, особенно набережная, здесь очень вайбовые вечера.

Чикмарёва: На набережной, где самолётики взлетают, прикольно. Сестра давно не летала со мной на соревнования, но это так круто, только сейчас это поняла. Я живу вместе с ней, поддержка ощущается во всём, она мне помогает со всем. Я очень плохо умею заплетаться, думаю, она меня заплетёт на соревнования, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

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