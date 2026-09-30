Определился порядок выступления российских спортивных пар в КП на «челленджере» в Батуми

В Батуми, Грузия, состоялась жеребьёвка перед началом турнира Trialeti Trophy по фигурному катанию для определения порядка выхода спортсменов на лёд в короткой программе среди спортивных пар. В соревновании примут участие три российские пары – Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков.

Мухортова/Евгеньев выступят под третьим стартовым номером, Чикмарёва/Янченков – под четвёртым. Мишина/Галлямов – под шестым.

Выступления спортивных пар в короткой программе стартуют 2 октября в 14:00 мск. Все российские фигуристы выступают на международной арене в нейтральном статусе.