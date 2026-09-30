Мишина/Галлямов оценили уровень конкуренции на турнире в Грузии

Чемпионы мира и Европы, обладатели двух бронзовых медалей Олимпийских игр в Пекине российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов оценили уровень конкуренции на турнире Trialeti Trophy в Батуми, Грузия.

Галлямов: В большом предвкушении от соревнований. Как только пришли на арену, очень порадовала организация турнира: всё покажут, расскажут, где что находится. Сам каток максимально приятный. Когда выходим, приходится обращать внимание на качество льда, размер площадки, здесь всё потрясающее. По городу успели погулять, очень красивый.

Мишина: Впечатления хорошие. Рада, что мы наконец‑то вернулись на международную арену. Нам очень приятно здесь кататься. Хочется, чтобы были зрители, надеюсь, будет много.

Галлямов: Уже много обсуждали тему нейтрального статуса, поэтому, наверное, бессмысленно отвечать. Мы рады, что приехали на международные соревнования. Что будет дальше, не хочу загадывать. Будем готовиться, чтобы выступить.

У нас в любом случае все четыре года была конкуренция, поэтому нам не привыкать. Если учитывать, с кем мы катались на тренировке — все сильные пары и спортсмены. Конкуренция — это всегда хорошо, это только двигает каждого спортсмена, чтобы он делал спорт лучше, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.