CAS не получил апелляцию от Валиевой на решение ISU о невыдаче нейтрального статуса

Спортивный арбитражный суд (CAS) всё ещё не получил апелляции от чемпионки мира среди юниоров, участницы Олимпийских игр 2022 года в Пекине российской фигуристки Камилы Валиевой на решение о невыдаче статуса нейтрального спортсмена.

«На сегодняшний день CAS не получил от Камилы Валиевой никаких апелляций по этому делу», — приводит слова CAS «РИА Новости Спорт».

Напомним, Валиева в августе 2026 года получила нейтральный статус для участия в международных стартах, но позднее он был отозван. В сентябре фигуристка попыталась оспорить решение о лишении статуса, однако ISU отклонил апелляцию. Ранее CAS получил апелляции от российских фигуристов Марка Кондратюка, Александры Степановой и Ивана Букина.