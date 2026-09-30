Японский фигурист Рио Наката: однажды я заснул с медалью, а потом забыл её в отеле

Двукратный чемпион мира среди юниоров японский фигурист Рио Наката поделился историей, как забыл в отеле свою медаль. Фигурист рассказал, что возит с собой на крупные турниры ранее завоёванные медали и кладёт их под подушку на ночь.

«Однажды я заснул с медалью под подушкой, а потом забыл её в номере отеля. Я поехал на соревнования и уже выселился из комнаты», — сказал Наката в эфире Nippon TV.

На турнире Kinoshita Group Cup 2026, который проходил с 4 по 6 сентября в Токио, Япония, Рио Наката оказался пятым с результатом 243,15. Российский фигурист Владислав Дикиджи стал чемпионом «челленджера», набрав 265,68 балла.