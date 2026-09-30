Trialeti Trophy 2026 в Батуми: где смотреть, расписание трансляций «челленджера»
В четверг, 1 октября, в Батуми, Грузия, стартует международный турнир категории «Челленджер» Trialeti Trophy с участием российских фигуристов. Соревнования в прямом эфире покажет Okko.
Расписание трансляций (время московское):
1 октября, четверг:
- 13:45 – женщины, короткая программа;
- 16:45 – танцы на льду, ритм-танец;
- 19:50 – мужчины, короткая программа.
2 октября, пятница:
- 14:00 – пары, короткая программа;
- 15:15 – танцы на льду, ритм-танец;
- 19:40 – мужчины, произвольная программа.
3 октября, суббота:
- 14:00 – пары, произвольная программа;
- 16:30 – женщины, произвольная программа.
Спортсмены из России выступят во всех четырёх видах. Отечественные фигуристы допущены до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
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