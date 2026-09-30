Trialeti Trophy 2026 в Батуми: где смотреть, расписание трансляций «челленджера»

В четверг, 1 октября, в Батуми, Грузия, стартует международный турнир категории «Челленджер» Trialeti Trophy с участием российских фигуристов. Соревнования в прямом эфире покажет Okko.

Расписание трансляций (время московское):

1 октября, четверг:

13:45 – женщины, короткая программа;

16:45 – танцы на льду, ритм-танец;

19:50 – мужчины, короткая программа.

2 октября, пятница:

14:00 – пары, короткая программа;

15:15 – танцы на льду, ритм-танец;

19:40 – мужчины, произвольная программа.

3 октября, суббота:

14:00 – пары, произвольная программа;

16:30 – женщины, произвольная программа.

Спортсмены из России выступят во всех четырёх видах. Отечественные фигуристы допущены до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.