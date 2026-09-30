«Психологически мне было проще». Двоеглазова — об изменениях в себе после перерыва

Серебряный призёр чемпионата России, победительница финала Гран-при России фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала об изменениях в себе, которые произошли во время восстановления после травмы.

«Три-четыре месяца у меня была перезагрузка, и много что на самом деле поменялось. Пока сидела дома, и тело моё поменялось, и, наверное, я поменялась. Как-то уже по-другому ощущаются и тренировки, и выступления. Даже на этих контрольных прокатах, хоть это и не соревнования, но, если сравнить там с прошлым, с позапрошлым сезоном, я ощущала себя более свободно.

Мне было проще психологически. Я, конечно, не в той форме, в которой была там столько лет подряд. И не привыкли люди видеть меня в той форме, в которой я была на этих контрольных прокатах. Но психологически мне было проще выходить», — рассказала Двоеглзова в шоу «Каток».