«Всё задолбало в один момент». Двоеглазова — о восстановлении после травмы

Серебряный призёр чемпионата России, победительница финала Гран-при России фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала, как восстанавливалась после травмы, полученной весной этого года.

— Как сейчас твоё здоровье? Я так понимаю, продолжается все-таки реабилитация, несмотря на то что ты уже входишь в форму. Впереди — четверные прыжки, насколько я знаю, для этого нужно ещё подукрепиться. Расскажи про своё текущее состояние здоровья: на какой стадии ты сейчас находишься и какой у тебя дальнейший план – усложняться или, может быть, пока что остаться на том же уровне?

— Сейчас всё хорошо, но мне хочется больше, больше, больше. Меня иногда останавливают, потому что я начинаю музыку катать, катать, катать. Мне говорят: «Подожди, нагрузку надо распределять». Но я всё равно опираюсь на себя, на свои ощущения. Главное, чтобы всё спокойненько было. И, если что, там всегда скажут.

— Расскажи про свою травму, сколько ты пропустила, про своё восстановление.

— Получается, где-то месяц просто пролежала. Потом ещё недели две или три я ходила на костылях. И потом начала посещать занятия ЛФК. Где-то через полтора месяца начала ходить на ЛФК. Уже на каток прям, на своих ногах.

Но было больно ходить где-то ещё месяца полтора. Три месяца я восстанавливала просто базовые потребности человека обычного. Потом потихоньку, но сначала мне как-то всё это не нравилось. Вся в себе, как будто на меня какой-то ком свалился.

— Это физически тяжело просто обратно восстанавливаться?

— Я думаю, да, но меня как-то и морально всё задолбало в один момент, и физически. Но потом я, можно сказать, обратилась за помощью к Этери Георгиевне [Тутберидзе], мы с ней поговорили, обсудили, и потихоньку снова этот огонёк в глазах начал появляться.

— А что сказала Этери Георгиевна такого, что вы нашли силы? Это был диалог или монолог?

— Диалог. Это была моя инициатива. И я думаю, что мы ещё больше сблизились с ней, чем раньше. Сейчас мне проще тренироваться, работать и коммуницировать с ней.

— Ты сказала, что за всё время твоего восстановления в основном ты общалась только с одним человеком.

— Нет, я вам не скажу. Это личное, да, — рассказала Двоеглазова в шоу «Каток».